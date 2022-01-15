足球经理2022比分被超了怎么办 怎么防止比赛被逆转

2022-01-15 09:23:07 来源：互联网 编辑：佚名

足球经理2022在踢球赛的时候，开局还很顺利，但是后半场经常会出现比分被逆转的情况，那么足球经理2022怎么避免被逆转？一起来看看吧。

足球经理2022防止比分被逆转方法

你在领先后，会出现提示对方更加积极了，或者更加谨慎了。更加积极了，说明对方调整了心态，那么，可以选择调整或不调整，这个和当时的情况，和两队的战术都有关，当然，很多情况下可以直接调整心态，电脑提高心态后，玩家也相应的提高心态，进攻调整为全力进攻，可以有效的避免被电脑压制和逆转。

对攻客场太吃亏了而且能力不行死得很快。一般来说如果能力强就对攻，能力不行就防反。至于不调整的不变应万变要么就是刚开场需要再看看，要么就是刚调整就不乱动了。

有时候，对方提高心态压上进攻，你降低一点心态打控制，打反击，效果也会更好，这个不是一句话能说清的，还是要看具体情况了。

比如对方是2个边路前插更加积极了，传威胁球更加坚决了，反击速度更加快了，还是比赛节奏加快了，这个都可以通过全场画面看出来。然后再配合你自己的原有战术去调整。

同道理设置2个出球中后卫也是这个原因，多一个能出球的人，不是过多大脚。

但是面对压迫，最好的办法就是：加快比赛节奏，偏长的出球方式，拉开进攻阵型宽度，不要防守区域出球，前场多一个强力接球策应点，你看你能满足几个，就点几个，当然是在自己熟练这些的基础上。