死亡细胞王后与海dlc怎么玩 三叉戟在哪里

死亡细胞新出了王后与海dlc，其中包含新武器、新地图等内容，玩家可以自由探索，下面就为大家分享死亡细胞王后与海dlc玩法。
开局会有个触手给你放个纸条，去猛毒下水道找一个小剧情区域，然后转走壁垒去港湾。
港湾里有个剧情房间进去打个怪获得新宠物然后搜最里面那个床拿钥匙。
然后往城堡走就行，记得不要进城堡，打完第二个boss之后在过场房间里会有个新门，拿钥匙开门有个类似不死海滩美术风格的剧情过度场景，顺着走上章鱼哥的船进新关卡。
新关卡船骸贼大，是个往下走的关卡，很大很曲折，陷阱不多，只有偶尔下面舱底会有刺。(开门有个封死的房间里有俩抱腿怪碰不到但是可以用巨人哨子打死，不掉东西)。
记得多打两个怪凑张地图然后看地图会标出藏分叉钥匙的地方，用分叉钥匙开本关的特殊门拿到我大哥无敌的三叉戟。
然后就可以走了，灯塔关要往上走会有火烧屁股，被烧到就类似掉小悬崖，会掉血然后被往上传送。
体感往上烧的速度不是恒定的，而是某种触发式的(因为我爬的应该已经很快了，不过也有可能就这么难)，这关最好有个攻速快的武器，不然拆隔板往上爬有点麻烦。
三个boss好像会掉不一样的图纸(应该就是早先解包的那几个，一个击退紫弓，一个短手双刀，一个连枷还是流星锤)，走进门之前门口还会跳皮肤图纸。
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