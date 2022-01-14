足球经理2022传控战术是什么 传控战术怎么使用

2022-01-15 09:03:26 来源：互联网 编辑：佚名

足球经理2022传控战术是游戏中一种实用的战术，这种战术很常见，但是想用的好比较繁琐，下面就为大家分享足球经理2022传控战术的使用方法。

足球经理2022传控战术使用方法

1、实力对比：当球队实力弱于对手或者客场时，不建议使用。

2、阵型本身：前场人数较多的阵型如4231、424比较适合，433、442要看情况、532等3中卫体系不太适合。

3、球员要求：中前场球员需要具备高耐力、工投、勇敢、侵略和强壮、速度等属性，后场人员要有集中、预判、盯人、站位、双速等。

4、伤病体力：伤病风险高、比赛状态差的球员慎用，下半场全员体力下降后慎用。

这个阵型的特点就是盯人，逼抢，边前卫设置区域盯人，一边防守边锋，一边进攻型边锋，逼锋好像比突前更容易进球。边后卫抱紧边路而不是拉回中路。

训练着重团队配合和战术熟练度，进球非常多，不用去管输球，比赛永远都是不管你被进几个球，只要你进球比失球多，你就是赢家。