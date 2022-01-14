足球经理2022攻防状态是什么 怎么控制攻防状态

2022-01-15 09:00:06 来源：互联网 编辑：佚名

足球经理2022攻防状态是游戏中一项重要的功能，这关系到了比赛的输赢，那么足球经理2022攻防状态有什么用？一起来看看吧。

足球经理2022攻防状态作用介绍

防守还是很有效的，防守的时机要找对。不是说领先了我就要守，心态的切换完全根据场上局势。局势可以根据比赛画面间隙里的活动区域显示的当前控球率来判断局势。

当你的控球率高于对方5到10个百分点，你就可以切换积极进取，高于10个点甚至可以切换为进攻，反之低于对方切换为小心甚至防守，控球率接近或者交替可以选用攻守平衡。不是说防守心态就不攻了。

当前锋是速度快的前锋的时候，体力下的很快，但是当前锋比较轮椅的时候体力却下相对慢很多。

当前锋双速快时，中场球员会更多的一脚出球打身后，这样前锋的冲刺速度变多，从而导致体力下降较快;当前锋双速较低时，中场的出球更偏向于短传推进，前锋的冲刺频率变低，这样体力就下的比较慢。