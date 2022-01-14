足球经理2022球员不听话怎么骂 球员犯错怎么警告

足球经理2022游戏中有些球员会经常在比赛中犯错，玩家这时训斥球员能够改善表现度，那么足球经理2022怎么骂球员？一起来看看吧。
骂人要骂对，不光是增加被警告球员的接受概率，而且他会在接受警告后一段时间内(很大可能是一周，反正我目测不止下一场比赛)有很大概率暂时性地改善被你提出的表现瑕疵。
所以，先打开该球员状态菜单的上一场比赛，看看数据再决定骂他什么，例如某中场上一场比赛55次传球40次成功，这个不到80%的传球成功率明显就不行，可以直接骂他传球失误太多断送了太多球权。
一般只要该球员隐藏的争论数值不是过分地高，只要你骂对了，接受概率很高。比如布罗佐维奇，出名的爱顶嘴，但是有一场他7分我骂他他都接受了。
就是因为那一场他镜头里不停传球失误只是因为最后狗屎运传了个简单传球给巴雷拉由后者打进一个神仙球远射算了一次助攻，然后接下来的至少一场比赛里，他有很高的概率会在传球成功率方面得到改善。
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