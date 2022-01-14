足球经理2022球员总闹事怎么办 球员搞事情怎么处理

2022-01-14 09:25:22 来源：互联网 编辑：佚名

足球经理2022游戏中球员的情绪底下很容易在俱乐部闹事，非常麻烦，很难平复情绪，那么足球经理2022球员闹事怎么解决？一起来看看吧。

足球经理2022球员闹事处理方法

优先在“妥协”分类里找答案而不是急着否定说服或承诺。例如嫌上场时间不够的，通常是常规主力或更高定位的球员。

只要你跟球员的关系不是太糟糕，选“妥协”分类里接受比当前球员定位低一档的回答基本就会解决球员不满且同时成功地下调了球员定位。

又例如想转会的，“妥协”里选个别人出价现在都不太到位的选项然后跟该球员协商身价，一般都可以选个远超球员系统推荐身价的价格。

这样电脑基本不会亏大钱按该身价出价，又可以拒绝掉所有低于该身价的转会提案且不会引起球员不满。

其他分类当然也可能有正确答案，但需要SL去找，承诺和妥协类的答案是默认球员接受度最高的，但承诺通常很多时候都是不想做或做不到的。