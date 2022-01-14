死亡细胞女王与海DLC武器图纸怎么获得 武器图纸有哪些

2022-01-14 09:21:38 来源：互联网 编辑：佚名

死亡细胞最新新出了女王与海DLC，增加了不少新武器图纸，感兴趣的玩家可以全收集齐，下面就为大家分享死亡细胞女王与海DLC全武器图纸的获取方法。

死亡细胞女王与海DLC武器图纸获取方法

1、破烂大炮

版本更新后海湾船长掉落，新地图船骸也有。

2、抱腿兽

挺好玩的新宠物，购买dlc后，先在家里收到一封信，让你去猛毒下水道，见一个npc，然后他会让你去雾萦港湾。在某个剧情房里击杀精英怪后获得。

3、致命牌组

dlc新地图小怪铠甲虾掉落。

4、镀金弓

dlc新地图灯塔boss掉落。目前全游戏最强最恶心的boss，没有之一，王后收藏家都不如这三位。

5、深渊三叉戟

dlc新地图船骸收集小怪掉落的地图碎片四份，会给一张完整地图，然后地图上会出现红叉藏宝点，去那里震地得到分叉钥匙。然后再开门获得。

关于三叉戟找不到门的问题，我自己是第一次刚进入船骸图就撞见一扇门，长得很普通，就和钟楼钟表匠钥匙的门一个模子，没有任何特点。

它提示我需要分叉钥匙，然后我找到钥匙就开门了，至于找不到的我也不是很懂，因为拿到三叉戟以后进图就没有地图碎片和这个门了，游戏设置里把去除背景知识房间这一选项关掉。

6、王后刺剑

击败王后自动获得图纸，需要花细胞解锁。

7、鲨鱼头

dlc新地图船骸，小怪船锚怪掉落。

8、铁钩手

dlc新地图，小怪铠甲虾掉落。

9、拐刃

同样是灯塔boss掉落。目测还差最后一个链锤武器。

10、破坏球

终于拿下，原来还是灯塔三人组掉的，找了半天小怪都没找到。这个boss三人组掉落的图纸，是固定掉最后一个死的武器，我每次都优先杀链锤，难怪一直没有。