孤岛惊魂6贝根明DLC贝根玩偶都在哪 形象工程成就怎么解锁

孤岛惊魂6玩家在DLC贝根中找全所有贝根玩偶，就能够解锁形象工程成就，那么孤岛惊魂6贝根明一共有几个？一起来看看吧。
本DLC中总共有10个贝根玩偶，找到所有玩偶可以解锁【形象工程(集齐所有贝根玩偶)】奖杯或成就。不用担心漏掉任何一个玩偶，任何时间点都可以返回收集，它们会在精神级别1至5的固定位置出现，看上去就是摇头娃娃，需要射击摧毁才能收集。通过收藏品菜单中的“玩偶”可以查看当前的收集进度。每个玩偶都有自己的编号，可以按照编号快速找到缺少的玩偶。
无需一命收集，可以存档并多次进行收集，死亡也无需重复收集，无固定收集顺序。
玩偶#1 - 贝根玩偶01
在树枝上。
玩偶#2 - 贝根玩偶05
这个玩偶需要先爬上【噪音污染】的塔顶(紫色幻视图标，在玩偶所在位置东南一点点)。到达塔顶后沿着顶部的岩石小路走，可以在石头上看见这个玩偶(需要先走过去再转身，抬头才能看到)。
玩偶#3 - 贝根玩偶06
在悬崖边的鹰巢里。比较简单的收集方法是从主线目标(面具碎片)的【重写历史】所在位置前往，就是地图西北边的一个橙色骷髅图标。在房子后面有些可以爬的岩石(如下方图片第二张)，最后一块岩石有点难爬但可以跳过去，沿着悬崖边的小路(下方图片第三张)走即可找到巢里的玩偶(下方图片第四张)。
玩偶#4 - 贝根玩偶10
在小屋下的板条箱里
玩偶#5 - 贝根玩偶02
在小屋顶上，爬到小屋一侧可以找到玩偶。
玩偶#6 - 贝根玩偶03
在湖边小屋的横梁上
玩偶#7 - 贝根玩偶07
位于山上的柱子顶。
玩偶#8 - 贝根玩偶09
在被淹没的洞穴内。可以站在河边从外往里射击，但里面比较黑很难看到具体位置。就在洞穴里岩壁的小架子上(紫色敬仰宝箱右侧)。
玩偶#9 - 贝根玩偶04
在悬崖上挂着。
玩偶#10 - 贝根玩偶08
这个玩偶需要完成主线目标(面具碎片)的【为了国王和祖国】，击杀BOSS并收集面具碎片后，从唯一的出口离开可以看到悬崖，先不使用滑索/跳，往右上方看可以找到这个玩偶。
以上就是《孤岛惊魂6》贝根明控制DLC中的所有贝根玩偶位置，全部集齐可以解锁【形象工程】奖杯或成就。
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