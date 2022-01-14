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孤岛惊魂6贝根明DLC宫殿怎么进去 3个面具碎片在哪

2022-01-14 09:03:14来源：互联网编辑：佚名

孤岛惊魂6贝根明是游戏中最近新出的DLC，地图中有一个很大的供电可以进入，不过这个供电门是关着的需要获得3个面具碎片，下面就为大家分享3个面具碎片的位置。

孤岛惊魂6贝根明DLC宫殿进入方法

进入宫殿需要找到3个面具碎片，这也是本DLC的主要任务目标。第一个在地图中央的湖里，第二个西北角的黄色道路上，第三个在东南角的黄色道路上。靠近时会在地图上显示橙色骷髅图标，标记为“记忆”。如下方图片红圈圈出位置所示：

QQ截图20220114090005.png

获得3个面具碎片后，带着它们前往宫殿大门(上图中黄色圆圈位置)，即可打开大门。这也是最终战所在区域。

QQ截图20220114090011.png

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