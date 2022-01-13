严阵以待为什么总是掉线 与主机断开怎么办

2022-01-13 09:26:22 来源：互联网 编辑：佚名

严阵以待玩家在游戏中和小伙伴创房一起玩的时候，经常会出现与主机断开的情况，游戏体验很差，那么严阵以待总掉线怎么办？一起来看看吧。

严阵以待主机断开连接处理方法

方法一：房主开启加速器，进入游戏后在大厅等候好友加入。其他成员不开加速器即可加入游戏大厅。

方法二：房主开启加速器，进入游戏后在大厅等候好友加入。其他没开加速器的人加入游戏大厅了，可是你没有加入，那么你自己就开加速器，并且要与房主加速的节点一致。(例如：房主加速器的节点为：香港北方联通，你即便是用的是电信网，那你开加速器也加速 香港北方联通。

注意 节点后的数字不重要，地区、运营商与房主一致).此时你尝试多次还是失败。那说明不是加速器的问题。关闭加速器，重启Steam，此时不开加速器即可加入游戏大厅。

注 ：建房时，最好找一个网速好的好友当房主。