博德之门3怎么救蘑菇人商店老板 蘑菇人商店老板在哪

博德之门3游戏中有个任务需要玩家拯救蘑菇人商店老板，很多活玩家不清楚蘑菇人商店老板的具体位置，下面就为大家分享拯救蘑菇人商店老板方法。
从轻语树的位置往地图上方(北方)，会看到一处地上很多绿蘑菇的地方，中间被围困的就是你要找的人。
给他扔个卷轴就会出来了，然后会感谢你。
但这里好玩的不是这个，而是这个区域墙边上有一个箴言菇，这就是商店老板娘逼迫商店老板出来找的东西。
箴言菇只有1点血，如果触发绿蘑菇的机关就会直接炸没，幻术之手也没办法扔过来，只能自己去捡。
我的方法是拍了个3倍跳跃，然后让战士跳过去后快跑捡到的，捡到后直接传送回城。
拿到箴言菇后给商店老板和商店老板娘分别有不同剧情。后续部分估计会在博得之门继续。
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