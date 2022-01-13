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足球经理2022净胜球有什么用 净胜球是什么意思

2022-01-13 09:13:10来源：互联网编辑：佚名

足球经理2022是游戏中一项重要的系统，净胜球高评分也就越高，不少玩家不了解净胜球是什么意思，下面就为大家介绍一下。

QQ截图20220110085859.png

足球经理2022净胜球作用介绍

QQ截图20220110085909.png

足球比赛的胜利不是靠你能进几个球决定的，也不是评分等，而是你比对方多进几个，哪怕你进了10个也没用，对方进11个，你就是输家。

平均净胜球数字越大意味着你所能赢得的场次越多，也就是评分越高，如果净胜球不多也就是场均进球和场均失球均衡。

这时候偶然性就大增，也许运气好赢得场次多些，这样评分就高些，运气不好，赢得场次少些，评分就低些。

所以看fm评测数据选战术，要看净胜球。

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