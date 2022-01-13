严阵以待怎么给队友换装备 AI配件怎么换

2022-01-13 09:08:10 来源：互联网 编辑：佚名

严阵以待游戏中AI队友的装备配件一般都是固定的，玩家能自己给AI换配件，那么队友配件怎么换？下面就为大家介绍一下。

严阵以待给AI队友换配件方法

游戏中给AI换配件我们需要把配件装上早丢给他就好。

X键位能够切换全自动。

在游戏命令中并没有让AI自行控制去更换配件的功能。

救援盾的视野更大，防弹盾的耐久和防弹效果更强。

对准门中键，有个单独的open，这个open是让AI去开门，但是开开后不会攻击。