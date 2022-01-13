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足球经理2022怎么看球员的能力 球员的能力如何判断

2022-01-13 09:02:46来源：互联网编辑：佚名

足球经理2022每个球员的能力都不同，球员的能力不能够只看数值判断，还要看球员场上的能力，那么足球经理2022怎么判断球员的能力？一起来看看吧。

QQ截图20220110085859.png

足球经理2022判断球员能力方法

在球员能力没问题的情况下，平均分最低的永远是中后卫和后腰这两个防守位置。

在看了上百个小时的丰富精彩镜头之后，大致总结出低分的两大原因。最主要的低分，来自于碌碌无为，一个中后卫，没有致命失误，争顶成功率100%但次数在5次以下，仅仅因为抢断和拦截次数和头球次数不够拿个6.4，这样的场面太多了。

其次才是失误，所以针对中后卫，一定要给他们热身的时间，也就是没必要开场猛攻，适当地考验他们的能力不是坏事。

其次是后腰角色的设置，在我测试了大部分优秀后腰人选的角色设置以后，我发现居然节拍器这个角色是平均分最高的，而这简直是个游戏彩蛋，因为游戏里没有任何一个后腰球员的游戏推荐角色是节拍器。

节拍器这个角色特别在哪儿，其实游戏说明里已经暗示了， 他是拖后组织核心的激进版，适用于注重压迫的体系，而高压迫设置是绝大部分玩家的必然选择。

QQ截图20220110085909.png

他的角色设置，灵活跑位是固定激活不可关闭的，所以他其实就是攻防自由人，类似一个拖后的全能中场，防守的时候到处堵抢眼帮队友补位，进攻的时候也比其他后腰增加更多的跑位帮助。

拖后组织核心对进攻当然帮助很大，但是拖后组织核心的长传更多，失误率更高，每一次的传球失误导致的球权丧失都会影响到他的表现分，节拍器更多的是通过自身跑位的推进参与，失误率更低，再加上本来他在防守端的大面积活动要求，所以表现分更高。

总结下来，就是对比拖后组织核心，组织型后腰这两个同样位置上偏进攻的角色，他的进攻参与感更强，进攻前插压上的更频繁，由此降低传球失误率提高表现分。

如果刚好你有幸使用的球员远射能力很强，那么在镜头里你会明显发现节拍器有更多的远射机会就是证明。

相对抢球机器，首先是进攻得分高，其次抢球机器的抢断凶狠设置是必然打开不可更改的，一旦吃到黄牌，队员隐藏属性情绪控制低的，直接就有染红的风险，情绪控制高的，他在镜头里的防守动作有明显克制，从而降低自身防守强度。

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