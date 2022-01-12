GTFO触手用长矛怎么杀 触手怎么不惊动刺杀

GTFO触手是一些中非常麻烦的怪物，他们通常不会睡觉，会一直巡逻，一旦发现玩家就会惊醒附近的怪物，那么GTFO触手怎么刺杀？一起来看看吧。
触手很好杀，是因为在近战武器里距离最远，而且是点攻击，不容易打到别的部位，除此之外还要有身法，善用周围的地形来靠近触手，利用障碍物先蓄力，快满了出去，对准头一下就死了。
收触须时跟着向前走，蓄力一矛戳头，如果向你走过来就更好杀一些，走离你了的话可以稳一些等下个机会。
稳定杀触手的话建议客机背刺，趁他在走动的时候，毕竟一停下来如果没有地形优势就被探测了。
GTFO触手是一些中非常麻烦的怪物，他们通常不会睡觉，会一直巡逻，一旦发现玩家就会惊醒附近的怪物，那么GTFO触手怎么刺杀？一起来看看吧。GTFO触手刺杀方法触手很好杀，是因为在近战武器里距离最远，而且是点攻击，不容易打到别的部位，除此之外还要有身法，善用周围的地形来靠近触手，利用障碍物先蓄力，快满
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