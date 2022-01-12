GTFO行动协议6怎么过 打行动协议6带什么装备

部落与弯刀野兽之魂是游戏中的挑战副本，玩家每过一关难度就会增加，野兽之魂12的难度很高容易被秒，下面就为大家分享部落与弯刀野兽之魂12过关攻略。部落与弯刀野兽之魂12难度攻略难度12下，怪的属性是难度0时候血量的4.6倍，攻击的3.4倍，然而主角的技能属性是固定的，没有变化。简单讲，你一身神装，偷偷

2022-01-11 | 0