深岩银河工程师炮台怎么玩 工程师炮台放怎么摆放

2022-01-12 09:19:13 来源：互联网 编辑：佚名

深岩银河工程师是游戏中的四大职业之一，技能可以搭建一个炮台为队伍战斗，那么深岩银河工程师炮台怎么造？一起来看看吧。

深岩银河工程师炮台玩法

工程师基于自己的炮台有很多种玩法。有带鹰眼系统炮塔鞭策的，防御也能玩鞭策，但是没有那么方便。

用冲锋枪带电磁炮塔爆炸炮塔。下来就造号炮塔，你就用4不停的挪炮塔。不要把炮塔收起来。对矿工的考验技巧比较高，你要能够准确地分析出大概虫子的行进路径。

炮塔可以说是工程师最核心的一个东西之一了，深潜里边因为它一局自动回满弹药。防御系统双炮塔打干弹药就是5500多伤害。

关键在于这个伤害是白送的，所以工程师如果不好好的玩炮塔，就差不多少了1万伤害。这还没算炮塔鞭策，一下160。一个小范围的aoe带眩晕。带200%的破甲。如果算上这个的话，肯定是超1万了。

先移动到一块比较大而且平坦的地面，这时候我会用冲刺尽量多拉开距离，然后在搭炮台的阵地前丢个地雷，注意地雷距离不要炸到自己，这时候开始搭炮塔，如果单个地雷处理不完，那我会用副手死亡圆舞切割机打一发，足够你修完炮台，修完以后就可以靠炮塔鞭策压潮了。