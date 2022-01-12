深岩银河黄金在哪里获得 黄金在什么地方挖

2022-01-12 09:13:22 来源：互联网 编辑：佚名

深岩银河游戏中有很多种矿石，每一种矿石的获取位置都不同，那么深岩银河黄金在哪里挖？下面就为大家介绍一下。

深岩银河黄金获取方法

黄金在地表不在地下，墙上黄色的是黄金，红色的是硝石。

你坐上空降仓，空降仓已经把你送到地下了，地下是错综复杂的洞穴，洞穴里有各种各样的矿物。

不需要再特意挖洞找，仔细看看洞穴墙壁，或者看看有没有紧实的土，挖开以后可以找到通道连接到别的大型洞穴慢慢找。

刚入坑多看看矿工手册，矿物是裸在外面的，不用朝里面挖。