永劫无间出生点选在哪好 开局落点怎么选

2022-01-12 09:02:38 来源：互联网 编辑：佚名

永劫无间游戏开局会需要玩家选择落点，游戏中的地图很大，每个地方的物资都不同，那么永劫无间开局落点选在哪比较好？一起来看看吧。

永劫无间开局落点推荐

选择落点其实就干两件事：

1. 分析每支队伍的动向。

2. 基于1，找到一个不需要打架就能获得巨量资源的地方/打架打输了仍然有资源丰富的地区可返魂的地方。

3. 如果要打落地架，选择具有团队完整度优势的落点(即资源集中度越高越好，例如天人城左半城区显著优于右半城区)。

一个好的落点选择应该满足以下条件中的一个：

1. 需要打落地架，且打赢了可以控制大量资源区域，打输了附近有可控野区。

2. 不需要打落地架，但能控制大量的区域，如果落野区，至少控制了五个野点;如果落高资源区，至少控制了半个高资源区加若干个野点。