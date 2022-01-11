深岩银河怎么看大自爆的仇恨对象是谁 怎么看是谁在拉大自爆仇恨

2022-01-11 09:31:32 来源：互联网 编辑：佚名

深岩银河大自爆是游戏中非常头疼的一种敌人，他们的移动速度不快，但是看见玩家会过来和玩家自爆，伤害非常高很容易团灭，下面就为大家介绍深岩银河识别大自爆仇恨的方法。

深岩银河大自爆仇恨识别方法

野队不好说，有点配合的话放盾先逼走。都出圈看看追谁，出一会圈掉进度也不怕。

因为野队没有交流，所以都往外走准没错。

有瞬间大输出+强起还有救，拉起来超推或者易燃左轮打包，钻机冻住连斧，侦查双冰超大弹丸喷，秒了之后炸死没关系强起继续打。主要是看有没有超推火左轮，没有就很难了。

仇恨不清楚有没有规律，但是没冰雷冰枪也没处理能力听到大自爆声音快点出洞吧，别躺坟墓里，游走意味着一丝可能性，而坚持守点意味着你们基本上难逃一劫，大自爆和暴君的特性上都比较反挖洞的。