部落与弯刀野兽之魂12怎么过 野兽之魂难度12选什么职业

2022-01-11 09:07:12 来源：互联网 编辑：佚名

部落与弯刀野兽之魂是游戏中的挑战副本，玩家每过一关难度就会增加，野兽之魂12的难度很高容易被秒，下面就为大家分享部落与弯刀野兽之魂12过关攻略。

部落与弯刀野兽之魂12难度攻略

难度12下，怪的属性是难度0时候血量的4.6倍，攻击的3.4倍，然而主角的技能属性是固定的，没有变化。简单讲，你一身神装，偷偷进城，门卫可以和你打得有来有回。甚至你操作不当，还会被门卫杀了。

1.职业：

男法和女法太中庸，攻击加成疲软，高难度打不出伤害。土狗和圣灵战士更拉胯，根本上不了台面。蛮子单挑可以，但是会吃控制，别说火魔的法师了，野马的骑兵就能无限撞飞蛮子。近战还吃控制，是蛮子的硬伤。

这样分析一波，只剩兽人了，龙形态，远程，不吃控制，各种百分比加伤害叠加，打高难度是足够的。

2.装备：

游戏目前最好的装备都是城镇秘宝。紫木镇的减伤甲，红石城的火巨剑，骆驼集市的怒鹰戒子，就是图上的3个装备，或者说最契合兽人的龙形态。

火巨剑输出爆炸，减伤甲还带减CD，变人空档期就8秒。减伤足够，上去卖血就能触发怒鹰戒子的伤害增幅。终极装备的思路就是这样了。

过渡的话，就是火焰枪，巨人甲，初雪戒子。NPC装备就是初雪戒子，巨人甲，吸血刀，火焰枪，其他的随意。

3.NPC：

齐肃之最强，能打能抗能奶。亮点是巫术大师级，学雷系，火系减伤，暗系增伤。

希也，兽人主线的女NPC，同样巫术大师级的战士，学雷系，火系减伤。

吸血还能奶，用她的亮点是拿刀的，带吸血刀用来给范围敌人挂上流血。这样就和传承技能流血增伤呼应上了。赫连千百，群体霸体工具人，没什么可说的。

以上就是BOSS战最强3人组，那些高难度打不过秘境的，可以参考一下。

其他的NPC，牛车司机，老头和光头就不必多说了。

安谷欢是百分比奶，契合高难度。

曲玉是不死奶和光系辅助，牛车BUFF。

耶雅丽自带不错的减伤，然后巫术大师级，学雷系，火系减伤，光系辅助。

技能亮点群体减CD，技能有沉默。

以上都是正派人士，不吵架，安谷欢脾气怪一点，但不会减很多，降下去了送点礼物就好。

4.声望天赋加点：

开局传承5点全部点升经验，这样练级快。然后是地图移动速度。再然后是NPC人数，再次是跑商5点，然后是重伤手术点满，最后部队人数点满，都点完了再去点外交。

5.整体游戏的规划：

开局传承带齐肃之，升点级，打火魔小矿洞刷礼物送赫连千百。然后继续升级，并做兽人的主线。高难度主线巨龙极打不过很正常，主线做完收希也入队继续升级，然后穿减伤首饰，减巫伤防具再去打龙。

等级够了刷火山拿装备，再去打龙。升级期间不要组其他NPC，人多了，地图怪会变强。你打不过。保持3个队友升级。92天后进火魔地盘刷装备和升级。

主角和3个队友装备成型后再组其他NPC。然后火魔地盘白嫖队伍，15队奶爸，15队蛮牛铁甲，2队沙漠右上角的投石车。雪山中间异界门刷劣魔解散换玉石给NPC学巫术。

NPC，装备，部队成型后按顺序强打红石城，紫木镇，骆驼集市拿上面说的装备给主角。拿好装备解散部落，拿钱和解，加入其他部落，找准机会打下一座蛮牛主城，然后反叛自立，把蛮牛铁甲换成牛车，然后就是平推各个城市了。