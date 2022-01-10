足球经理2022状态稳定性有什么用 状态稳定性是什么意思

足球经理2022状态稳定性是游戏中的属性之一，不少玩家不清楚状态稳定性的作用，那么足球经理2022状态稳定性重要吗？下面就为大家介绍一下。
这属性的设定是基于这样一个事实，即没有球员能够在100%的时候都发挥他全部的CA。
这项数值表示的是球员能够发挥他全部CA的场次的百分比：20的稳定性表示他在25场比赛中20场都能发挥全部CA，1的稳定性表示在25场比赛中他仅能在1场比赛中发挥全部CA，以此类推。
比赛引擎中，球员不在状态的比赛中他发挥的水平平均会比CA低10点。一个随机因素被引擎使用以决定这个差值是多于10点还是少于10点。
请注意，身体性属性是不会受稳定性影响的。只有技术性和心理性属性才会被稳定性拖累。稳定性是尤其重要的属性。
足球经理2022状态稳定性是游戏中的属性之一，不少玩家不清楚状态稳定性的作用，那么足球经理2022状态稳定性重要吗？下面就为大家介绍一下。足球经理2022状态稳定性作用介绍这属性的设定是基于这样一个事实，即没有球员能够在100%的时候都发挥他全部的CA。这项数值表示的是球员能够发挥他全部CA的场次的
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