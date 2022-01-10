极限竞速地平线5第三赛季出了哪些新车 1月有哪些新车

2022-01-10 09:18:19 来源：互联网 编辑：佚名

极限竞速地平线5第三赛季就要上线了，游戏中将会增加不少新赛车，那么极限竞速地平线5第三赛季新赛车有哪些？一起来看看吧。

极限竞速地平线5第三赛季新车介绍

随着春节的日益临近，《极限竞速：地平线5》也做好了迎接新春的准备。请留意装饰在瓜纳华托街道的灯笼，并去解锁春节特色的新车喇叭，还可以在开放世界中发现两个新的公开特技赛。

系列3还将推出新车作为嘉年华游玩列表的一部分。以下是你在接下来的四个星期内可以解锁的所有内容：

与此同时，《极限竞速：地平线5 车辆通行证》将在本月推出四款新车——它们都是首次登陆极限竞速：