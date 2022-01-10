深岩银河工程师炮台怎么加点 工程炮台怎么玩法

2022-01-10 09:13:00 来源：互联网 编辑：佚名

深岩银工程师是游戏中多功能职业，能够放置炮台来帮助队伍输出，爆发力非常高能瞬间减轻队伍的压力，下面就为大家分享深岩银河工程师炮台加点方法。

深岩银河工程师炮台加点方法

主要看超频搭配，就像电磁爆炸肯定是双炮台优于单炮台的，电线也是专属于双炮台的超频。

其实也就是看个人喜欢怎么玩，双炮台强力，单炮台省力。

如果要带鞭策的话一定要选择双炮台。

单炮台输出真心拉胯，双炮台点上快速部署，搭建不费时间的，剩下的就是你自己挑好位置，虫群来了坐等丰收就行了。

真就想要续航那你点双炮台只搭一个不就行了。