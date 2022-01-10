极限竞速地平线5转弯踩刹车会失控怎么办 飘逸翻车怎么解决

2022-01-10 09:06:40 来源：互联网 编辑：佚名

极限竞速地平线5游戏中玩家调校好赛车后，在赛道上经常会出现转弯失控的情况，不知道怎么解决，下面就为大家分享极限竞速地平线5转弯失控的处理方法。

极限竞速地平线5漂移失控处理方法

首先，要漂移得找漂移的调校，辅助全关，尽量用手动挡卡挡漂，

刹车的时候不要打方向，记得先要把去设置里把abs打开。

进阶就在公路上练习速度过快就点点刹车。比赛的话不要漂移，多走线，刹车尽量不要全部刹死后转向可以点刹和松掉刹车再给油出弯。

练好走线只要别选错车起码不垫底，练好走线以后练练漂移，练好漂移以后拉力和越野赛也会简单些。

公路赛别想着漂移了，漂移后不减速一样恢复不了抓地力，加不上速，减速走线别失去抓地力才是公路赛该考虑的，目前公路赛除了失误需要用漂移去蹭检测点之外根本不能用漂移，拉力和越野可以漂移，但尽量别长漂，这游戏漂移要想爽还是去漂移赛吧。