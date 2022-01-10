足球经理2022球员野心有什么用 球员野心低会怎么样

2022-01-10 09:00:34 来源：互联网 编辑：佚名

足球经理2022野心是球员的一种属性，在球员面板中能够看到，那么足球经理2022球员野心的作用是什么？下面就为大家介绍一下。

足球经理2022球员野心作用介绍

野心属性决定了球员对于尽他所能在一个较高水平的环境踢球的志向。

野心高的球员可能会不去豪门不罢休，这里的豪门应该主要是声望决定的。

他可能不惜以降薪和失去核心地位为代价。而野心低的球员就会更多地安于现状并考虑钱和地位的问题。

像那个-10门将Fiorillo(野心只有1)，在我的一个档里只要给他高工资和轮换地位，他就愿意来，如果把他定位为替补，那么他就立即失去了兴趣。