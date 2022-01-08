足球经理2022空档接球怎么安排 空档接球有什么用

2022-01-08 09:32:50 来源：互联网 编辑：佚名

足球经理2022游戏中有多种战术，其中空档接球是一种战术动作，在盯防上非常有用，下面就为大家分享足球经理2022空档接球调整方法。

足球经理2022空档接球介绍

拉到空档接球最重要的是防盯人，特别是突前前锋的防盯人。

当电脑对你使出贴身紧盯锁你前锋的时候，如果你不想拯救这名球员让他去改踢拖后或者干脆就前腰影锋，你可以直接换上一名抢点型前锋，以他的攻击手段让他很难被盯死，他的表现分低大部分都不是没射门机会而是挥霍机会。

这代的盯人机制，防守队员优先卡身前(所以配合昨天我说造越位，是很有效的防守针对策略)，尽量阻止进攻球员拿到球，想想抢点前锋的站位习惯，只要另一侧的中后卫站位稍有闪失，这就是一个白送的单刀。

拉到空档接球最重要的是防盯人，特别是突前前锋的防盯人。

当电脑对你使出贴身紧盯锁你前锋的时候，如果你不想拯救这名球员让他去改踢拖后或者干脆就前腰影锋，你可以直接换上一名抢点型前锋，以他的攻击手段让他很难被盯死，他的表现分低大部分都不是没射门机会而是挥霍机会。

这代的盯人机制，防守队员优先卡身前(所以配合昨天我说造越位，是很有效的防守针对策略)，尽量阻止进攻球员拿到球，想想抢点前锋的站位习惯，只要另一侧的中后卫站位稍有闪失，这就是一个白送的单刀。