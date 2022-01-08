帝国时代4怎么在城墙上造大炮 怎么搭建城墙大炮

足球经理2022游戏中有多种战术，其中空档接球是一种战术动作，在盯防上非常有用，下面就为大家分享足球经理2022空档接球调整方法。足球经理2022空档接球介绍拉到空档接球最重要的是防盯人，特别是突前前锋的防盯人。当电脑对你使出贴身紧盯锁你前锋的时候，如果你不想拯救这名球员让他去改踢拖后或者干脆就前腰

2022-01-08 | 0