真三国无双8帝国秘计怎么选 选什么秘计比较好

2022-01-07 09:30:17 来源：互联网 编辑：佚名

真三国无双8帝国中有很多种秘计可以使用，每一种秘计的效果都不同，那么真三国无双8帝国秘计哪些秘计好用？一起来看看吧。

真三国无双8帝国秘计推荐

1.傲慢的号令一类的，真实效果是自己/全体打人的时候无视对方的兵种属性，一般没太大用，不过各种野兽会被极大弱化，偶尔可以配合自己这边的召唤用一用。

2.所有秘计在生效的时候也会累积槽，包括自己占据点之类打的，或者开涨槽秘计涨的。

3.各种我方兵力回复/我方攻击力上升对自己都无效，兵力回复对兵器有效，但攻击上升似乎对冲车无效(目测会打的快一点儿，不确定，伤害应该没变化)，很蛋疼。

4.各种越用耗槽越少的秘计有上限，不会让你免费用的，似乎是降到1消耗就不会降了。加威力的不知道有没有上限，比较难测。

个人长期组合：光明正大+追寻武的极致+输送军粮+持续输送 我方回血特别好用，无论是保护己方井兰快速攻城，还是奶妖术兵长完成作战秘计，都有用武之地。

加槽武计用来用去还是这俩最顺手，辽来来4气太贵了，各种耗血的由于发动频率太高烧血太快，不划算，这俩还白送攻击，伤害秘计基本是cjb，不用考虑。