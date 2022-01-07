帝国时代4圣物怎么拿 圣物的作用是什么

2022-01-07 09:18:10 来源：互联网 编辑：佚名

帝国时代4圣物是游戏中非常重要的道具，玩家获得圣物放到相应的建筑中能获得不少加成，那么圣物怎么获得?一起来看看吧。

帝国时代4圣物的获取方式和作用

如何拾取圣物

派遣宗教单位即可拾取圣物。但不要让宗教单位一个人出门找，遇到狼或敌人的军队就危险了，最好派几个战斗单位跟着一起去。

由于圣物是宗教道具，所以也只有宗教单位才能持有或移动它。每个文明的宗教单位叫法不同：

英格兰、中国、法兰西：僧侣

神圣罗马帝国：高级教士

蒙古：萨满

罗斯：僧侣战士

德里苏丹：学者

黑衣大食：伊玛目

大部分文明在第三时代就可以训练宗教单位了;神圣罗马帝国在第一时代即可生产高级教士(无需修道院建筑);德里苏丹国在第一时代建造信仰穹顶建筑后就可以立刻训练学者。在第三时代前是无法拾取圣物的，所以即使部分文明能够提前训练宗教单位，也不用担心他们的优势过大。

首先需要派兵探索地图，发现圣物后，它就会自动标记到小地图上(如下图所示)，然后让宗教单位把圣物带回去即可。

圣物的作用

圣物放置在修道院(或等效的宗教建筑)时，每有一个圣物，则该玩家每分钟可获得100黄金(自动获得，无需其他操作)。当农民不够又急需资源时，圣物带来的收益往往可以解决燃眉之急。

除了黄金之外，升级修道院还可以给玩家带来少许食物、木材或石材资源的奖励。总的来说，圣物可能无法逆转战局，但能够为玩家获胜提供很大帮助。

对于部分文明来说，圣物的作用非常大。以神罗帝国为例，该文明的大部分建筑均可以放置圣物，每个建筑还会带来不同的加成效果。

德里苏丹国虽然能够提前训练宗教单位，但这个文明不太依赖圣物，让宗教单位去占领圣地反而效果更好一些。

圣物还有“攻击”能力，宗教单位携带圣物时会获得招降技能，使用后，该宗教单位能够招降敌人的部队并立刻获得他们的控制权。但是宗教单位移动速度慢，进入战场且使用招降时容易被集火，再加上宗教单位价格比较贵，所以招降能力不是很常用，但罗斯文明就没有这些顾虑了。罗斯的僧侣战士不仅移动速度快，而且能够提供护甲和伤害加成，生存能力很好，所以在使用罗斯文明时，可以尝试一下让持有圣物的僧侣战士招降敌人的部队。