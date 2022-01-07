帝国时代4德里苏丹开局怎么运营 德里苏丹前期怎么玩

2022-01-07 09:11:01 来源：互联网 编辑：佚名

帝国时代4游戏中又有八大国家，不同的国家优势不同，其中德里苏丹的宗教强势，军事也很不错，那么帝国时代4德里苏丹开局怎么发展？一起来看看吧。

帝国时代4德里苏丹开局玩法分享

德里苏丹国是一个非常强大的宗教文明，学者能够免费研究所有科技，凭借这一能力，德里苏丹国能够在前期快速取得优势。在军事方面，德里苏丹国的战象拥有强大的耐久和攻击力，但训练战象需要消耗大量资源(尤其是食物)。为了快速训练上述单位，请参考以下步骤：

由于德里苏丹能够在没有黄金的情况下升级，因此在采集资源时尽量少开采黄金，多找食物和木材

食物对于德里苏丹国来说非常重要，收集的食物越多越好

在黑暗时代建造清真寺，但先不要训练学者

磨坊、伐木场和采矿场中有可解锁的科技时，立刻进行学习

进入封建时代时，推荐建造宗教地标——信仰穹顶建筑(从此处训练学者的成本-50%)

建造清真寺并使其影响范围覆盖尽可能多的建筑，然后每个清真寺内驻扎3个学者(驻扎的学者越多，研究速度越快)

封建时代是该文明最为关键的一个时代，在此期间训练自己的军队，并开始准备在下一时代建造战象

将所有的黄金都用于训练战象，然后将战象和其他长矛兵、长弓手和轻骑兵编入统一队伍进行战斗

之后需要重点抢夺地图上的黄金资源，派遣军队保护通往其他文明的贸易路线

准备进入第三时代前，每个农民可携带的资源上限应为：人口90、食物45、黄金30、木材15