翼星求生怎么刷钱 捕猎任务怎么赚金币

2022-01-07 09:05:46 来源：互联网 编辑：佚名

翼星求生游戏中赚钱的方式有很多种，其中能通过捕猎任务快熟刷取金币，那么翼星求生怎么通过捕猎任务赚钱？一起来看看吧。

翼星求生捕猎任务赚钱方法

分别有三个消灭任务能够在短时间刷出货币。

然后工作室解锁购买装备，推荐先把纳米的这一套做出来，做出来之后的整个防护效果在第二张图，穿了这身基本进沙漠雪山不用专门制作衣服，唯一的缺点是在河谷这种水多的地方会影响速度。

第一个狼王

先踩三个点一个是平地上的抓痕，一个是山体树下的脚印，最后一个是一个煤块旁边的尸骨。

最后不用等夜色降临直接去狼王洞口，用如图所示的方法造六个火炉两两叠在一起卡住三个洞口，大约空出一块石头的距离，这些准备工作做好大约是游戏时间下午的一两点钟这时候我们可以玩会儿手机等一下。

第二个是击杀黑豹

相比较起狼王收集的东西较多，准备工作较多，但是不用等到游戏时间晚上六点，只要材料准备好黑豹随时可以出洞，基本上游戏时间下午一点半就可以完成任务返回太空舱，熟练了之后相对于狼王任务更快，货币也更多。

黑豹任务我是跟另外两个朋友配合做的，第一个人落地去踪迹点G4，这个山顶顶上面风景挺好的。

第二个人去如图所示的矿洞点采集一点铁矿之后直接去D6中心点，那里就是黑豹洞口，像狼王任务一样用火炉2*2卡住洞口。

第三个人落地直接去D6中心点，从下太空舱的右手边贴着墙过去然后从E6的左上角尖尖那边登上黑豹洞口所在岛屿，河谷的地形很复杂。

这应该是最快路线了，路上记得顺路砍树并且宰几只动物，需要纤维，木头，树枝，皮革，生肉做以下的东西，4木梁6地板6墙壁，搭完房子制作台放最里面。

然后制作台做熔炉，熔炉那些二号小伙伴带来的铁矿做铁锭，铁锭做烹饪台生肉做诱食剂，然后诱食剂放洞口，不用做有毒的，只是一个debuff没什么用，黑豹出洞后也会像狼王一样卡在洞口，同样方式捅死，现实世界大约花费15到20分钟即可。

最后一个捕猎是猛犸象

不说猛犸象的血量和伤害，进雪山的路途都很远，路上不断有雪狼雪豹干扰，在击杀猛犸象的过程中也会有这些烦人精一直扑上来给你一下，被打到一下就会有流血debuff。

需要纤维做绷带，然而雪地并没有绷带，所以医疗措施都要准备很多，个人建议花费游戏时间两天老老实实发育到有枪，带上20块肉10个绷带第三天凌晨一早就要上路，我们最快四个人也是需要游戏时间三天完成，不太适合老手以下级玩家。

要注意：猛犸象，你不动手他是不会主动攻击你的，所以可以在离他有一定距离的地方用木头石头什么的造一个楼梯，然后顺着楼梯用横梁搭桥，等上去之后把楼梯拆了，在上面直接开干就完了，猛犸象够不着你，狼群跑过来就图一乐甚至会被猛犸AOE踩死。