帝国时代4英格兰前期怎么发展 开局农民怎么分配

帝国时代4游戏中共有8个国家，不同的和国家有不同的优势，其中英格兰是一个很平衡的文明，那么帝国时代4英格兰前期开局怎么玩？一起来看看吧。
英格兰是各方面最为平衡的一个文明，其城堡网络加成提供了优良的防御能力。使用英格兰文明时，需要注意以下几点：
所有资源对英格兰都很重要，注意收集
安排农民工作时，优先考虑木材(上限15人)和黄金(上限20人)
进入封建时代时，推荐建造军事地标——议会厅(训练长弓兵的速度加快)
进入封建时代后开始采集石材，为下一时代的城堡网格囤积资源
抓紧时间进入城堡时代，不要建造过多军队，长弓手就够用了
进入城堡时代时，推荐建造防御地标——白塔(可作为箭塔使用，具备箭塔所有功能)
随后占领周围的资源点，并建造城堡网格牢牢守住
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