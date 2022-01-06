帝国时代4英格兰前期怎么发展 开局农民怎么分配

2022-01-07 08:57:46 来源：互联网 编辑：佚名

帝国时代4游戏中共有8个国家，不同的和国家有不同的优势，其中英格兰是一个很平衡的文明，那么帝国时代4英格兰前期开局怎么玩？一起来看看吧。

帝国时代4英格兰前期运营思路

英格兰是各方面最为平衡的一个文明，其城堡网络加成提供了优良的防御能力。使用英格兰文明时，需要注意以下几点：

所有资源对英格兰都很重要，注意收集

安排农民工作时，优先考虑木材(上限15人)和黄金(上限20人)

在农田附近建造磨坊，提高采集速度

进入封建时代时，推荐建造军事地标——议会厅(训练长弓兵的速度加快)

进入封建时代后开始采集石材，为下一时代的城堡网格囤积资源

抓紧时间进入城堡时代，不要建造过多军队，长弓手就够用了

进入城堡时代时，推荐建造防御地标——白塔(可作为箭塔使用，具备箭塔所有功能)

随后占领周围的资源点，并建造城堡网格牢牢守住