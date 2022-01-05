暗黑2重制版圣骑士怎么刷钱 圣骑士打钱装备怎么配

2022-01-06 09:26:17 来源：互联网 编辑：佚名

暗黑2重制版中每个职业都有刷钱能力，刷钱最强的是野蛮人，不过圣骑士的打钱能力也不错，下面就为大家分享暗黑2重制版圣骑士刷钱的方法。

暗黑2重制版圣骑士刷钱方法

配装：

武器---符文之语 悔恨(过渡期可选用天堂之光 屠夫之瞳等)

盾牌---符文之语 押韵(无法冻结+50eg+高抗=真香 选用2孔高抗的圣骑专用盾制作)

头---盗贼皇冠(选高eg的 打孔镶20号符文)

衣服---符文之语 财富(选用3孔高防轻甲底材制作)

鞋---30高跑 高eg(毒抗可不堆 火抗有盗贼头 所以鞋最好再配些电抗+冰抗)

项链---2圣骑技能+eg(或者根据自身情况选用高eg+高属性+高抗性的 有2技能最好 光头问题也不大)

戒指---双矮人之星

手套---运气守护

腰带---金色包袱

副手我选择的是碧蓝怒火+精神盾 用于处理物免

以上装备即可提供1000+eg

板子按重要性排序 围绕eg ar 抗性 技能 跑速等加强和补足。

技能加点方面和常规双热一致。

属性加点个人懒得洗点 所以还是换装前加点 不具备参考意义 一般是配完装后 力量点够穿装备 格挡点至75 其余的都投入体能。

杂项：

1、悔恨+盗贼基本可以保证血量的续航 lm可不用 蓝量不足可以在路过时和奥玛斯打声招呼 嫌跑路远可以考虑打完tp进A4 不过我个人还是习惯多走几步路(高frw的优势主要体现在这段路上)。

2、遇到3C前的精英怪可以打一打 箱子什么的也可以开一开 踢一踢 有时金币掉落很可观 还会有意外惊喜。

3、关于佣兵 基本从k6b开始到现在米爷就一直躺着 没CTA感觉米爷生存性堪忧 未做配装尝试 这里应该有一定的提升空间。