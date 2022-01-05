霓虹深渊隐藏道具是什么 隐藏道具有什么用

2022-01-06 09:19:36 来源：互联网 编辑：佚名

霓虹深渊游戏中有很多中道具，被一种道具的功能不同，其中还有8种有隐藏道具，下面就为大家分享霓虹深渊隐藏道具的作用。

霓虹深渊隐藏道具作用

1.幸运硬币:你感觉到自己变的很幸运!这真的不是错觉吗(随机概率变高，霉心不掉心，箱子容易出好东西等等，)。

2.诅咒金币:所有木宝箱变为诅咒宝箱(无效果，待修复)。

3.雅典娜币:你感到平静.(开启第8层/雅典娜层)。

4.阿瑞斯币:你感到愤怒!(开启第8层/阿瑞斯层)。

5.无限钥匙:使用钥匙时，无需消耗钥匙，仅限当前所在层有效。

6.1号门票:会在进入下一层时，多出一个夹层，金箱子层，4个角落有4个小房间，每个房间有6个金箱子和1把钥匙。

7.2号门票:会在进入下一层时，多出一个夹层，小游戏层，可拾取6袋钱，每种游戏各一个的小房间(即使你禁用了某游戏也会出现)。

8.3号门票:会在进入下一层时，多出一个夹层，贸易层，需要金币和一些RP，开动脑筋和各种笑脸交易贸易道具，到达最后用贸易道具兑换装备道具，隐藏房可用贸易道具交易武器。