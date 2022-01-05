足球经理2022球员要价高怎么办 怎么压低球员工资

2022-01-06 09:04:53 来源：互联网 编辑：佚名

足球经理2022游戏中有些球员的要价很高，赢一场比赛还不够发工资，这时候玩家就要按照情况来压低球员的薪水，下面就为大家分享足球经理2022工资的方法。

足球经理2022压低球员工资方法

球员对薪水的认知首先是基于他的CA PA 声望等自身属性，然后最重要的是他在球队中的定位，也就是上场时间，点开球员的满意度就能看到这个。

一个球员，如果实际上场时间高于你给的定位，他就会想要新合同，加薪和提高定位，因为他觉得他成为了一个更优秀的球员。这点其实是游戏设计者故意去贴合现实的一种设定，这点很好也很不好。

很好的点是，现实中，球员不存在ca pa，只看表现说话，表现好的球员地位更高，当然值得更高的薪水。但是不好的是，这游戏核心就是ca pa，不管你玩家怎么看，电脑球队都是靠ca pa去运转的，你只看表现说话有时候就会割裂。

所以你会发现一个表现不错但是CA不高的球员整天给你漫天要价，你受不了了卖了它，结果去其他球队就拿个很低的薪水，就是因为CA不高。

所以控制薪水的核心就是降低球员的实际定位，让一个球员一个月甚至再多一点时间完全不上场比赛，在满意度里查看他的实际定位，大概是关键替补，你再去续约，工资要求就会很低了，不过他可能会抱怨出场时间，就看你能不能压住了。

当然这不是什么很优雅的做法，现实中基本不可能有人这样去压薪水，但是没办法，一个CA不高的球员整天冲你要现实中巨星的薪水，你怎么会满足呢，而且球员只会不停地要加薪，直到他老去，这种事情现实中也很少 。