严阵以待窥视枪怎么使用 窥视枪有什么用

2022-01-05 09:36:20 来源：互联网 编辑：佚名

严阵以待游戏中窥视枪是一种非常好用的战术道具，窥视枪不是枪械，无法对敌人造成伤害，那么窥视枪的作用是什么？一起来看看吧。

严阵以待窥视枪作用介绍

窥视枪是一把战术道具，能够透过门缝看到房间内是否有敌人

有的玩家发现自己的镜子枪就一块很小的屏幕。

但是一些视频上的人他的是全屏。

对着门底按鼠标左键，在墙角也可以直接按左键看左右的情况。

如果按了左键也只能看到窥视镜的小屏幕，那是因为游戏设置里窥视镜视图模式设置为了画中画，可以调成全屏的。

窥视枪能够通过门缝缝隙去看门里面的东西，然后我们可以隔着门使用枪械穿透击杀敌人。