刺客信条奥德赛科孚岛宝藏在哪 陶片怎么找

刺客信条奥德赛科孚岛是和前作英灵殿联动新区域，在里面玩家能接到一个宝藏任务，需要玩家找到全部线索，那么刺客信条奥德赛科孚岛宝藏线索怎么找？一起来看看吧。
在科孚岛上，我们会接取到任务“雇佣兵没有假期”，在此期间我们需要找到5条寻宝线索，首先需要找到古老刻写板，然后根据提示找到陶片，与陶片互动后屏幕上会显示“陶片已解开”，然后就可以去找下一条线索了。找到全部5条线索后，就可以知晓最终宝藏的位置。
通过任务引导即可找到第一条寻宝线索，其他的线索则需要我们自己去找。本篇攻略将会介绍所有线索的位置。
线索1-船长与独眼巨人
接取任务后，跟随指引来到镰刀海岸的瀑布湖，在湖边码头的椅子上即可找到古老刻写板。
随后前往西北方向的亚里欧斯村，陶片就在山羊附近的一个壶罐里。
线索2-历史之父是你的朋友
第二个刻写板位于克基拉之心东南方的波塞冬神殿，距离上一个比较远。避开或击杀守卫，在绿色地毯旁的长凳上即可找到这个古老刻写板。
前往波塞冬神殿北边的一座小山，在山顶的阿波罗雕像前可以找到陶片。附近有蛇，过去的时候要小心。
线索3-饮酒时光
往西边走，前往科孚岛中部的科基拉采石场，采石场东北部有一个小屋，古老刻写版就在里面的一块石头上。这里的敌人很多，靠近时要小心。
根据线索提示，来到西北方的临下葡萄园，和雕像前的祭台互动即可拿到陶片。
线索4-雇佣兵的回忆
第四块古老刻写板位于腓埃基峰西部，遗忘的灵液遗迹。直接来到遗迹南边，刻写板就在楼梯扶手上，从这里走不会惊动敌人。
根据提示来到科孚岛的西北端，命运三女神之岬，陶片就在悬崖边突出的岩石上。
线索5-奥林匹克“勇士”
前往腓埃基峰东北部山顶上的腹肚农场，最后一块古老刻写板就在海岸线附近的货物堆上。
随后前往东边的卡西奥皮村，码头附近的海里有一条鲨鱼，陶片就在紫色地毯的旁边。
最终宝藏
找到所有的线索后，任务会提示“奖励位在镰刀海岸”、“在南展望塔的东边”、“位在度假屋附近的海滩”。
利用快速旅行前往南展望塔，然后来到东边的海岸，在度假屋附近就可以找到宝箱，打开后就能拿到宝藏了。
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