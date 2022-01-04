GTFOd2支线钥匙在哪里 d2支线钥匙怎么获得

2022-01-04 09:51:35 来源：互联网 编辑：佚名

GTFO游戏中有很多门都需要先获得终端钥匙才能打开，在d2中就有个支线需要玩家找到钥匙，那么GTFOd2支线钥匙怎么找？一起来看看吧。

GTFOd2支线钥匙在哪里获得

中间大厅有里外俩个终端，里是靠近打不开的门，外是靠近胶囊门。 里的输入密码解锁终端机，外的输出上行链路发生代码(u加tab然后v加tab键，在输出xxx.xxx.xxx.xxx(左上角))。

开始之后外面的终端机里面有提示，就像b2那样，不过呢b2是屏幕上方，而d2是终端机里面，这就是需要里面的那个人帮你找了，你告诉他终端机需要的密码，他来帮你找。

里面终端机输入logs最后会出现俩排字，输入最后一排那个，得在前面加入READ加空格，输入就可以了。

实在不行，输入com加tab看看最后俩排就知道了，他不是固定的，可能里外会反过来。