严阵以待和主机链接断开怎么办 联机匹配连不上是为什么

严阵以待游戏中玩家之间在联机匹配的时候，有时会出现主机之间断开连接的情况，非常影响游戏体验，那么严阵以待和主机链接断开怎么处理？一起来看看吧。
1、多点击几次匹配试试
目前严阵以待的匹配系统是存在一些问题的，需要等待官方解决，现在有很多玩家都会遇上系统提示链接断开而匹配不了的情况，但是通过多点击几次匹配选项，是有可能可以成功的，建议大家也可以刷新多试几次。
2、改成点击“public lobby”进行匹配
具体操作：有不少收到系统提示“你和主机的链接断开”的玩家，都选择的是“friends only”这一个匹配选项，但是改成“public lobby”之后就可以正常联机了，所以建议大家想和朋友一起玩的话，可以选同一个加速区服，再用时点public lobby进行匹配，是有概率碰上的。
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