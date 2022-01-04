严阵以待怎么让队友走最前面 AI怎么指挥

2022-01-04 09:37:25 来源：互联网 编辑：佚名

严阵以待游戏中玩家需要和AI队友一起联合执行任务，这些AI系统默认是跟随在玩家的身后的，需要玩家指挥他们才会动，下面就为大家分享严阵以待指挥AI的方法。

严阵以待队友指挥方法

游戏的AI就算他是拿盾的如果不指挥他也是默认跟随。

鼠标中间，肃清该区域，这样的话AI就会走前面了。

单人任务中加上自己一共是5个人，分别是2人一组分为红蓝两队，玩家作为指挥官。

玩家需要通过鼠标中键、滚轮和Z来下达战斗指挥。

滚轮作为选择红蓝队(红蓝字体)，或者全队(黄色字体)。

使用视角中心对准目标，使用鼠标中键对不同的小队或者全队进行下令，比如想上图所展示的，让红队对门用喷子进行爆破，蓝队准备投掷闪光弹，之后两队同时攻入清空和控制区域。