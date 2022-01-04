足球经理2022经纪人花钱多怎么办 怎么提高经纪人的关系

2022-01-04 09:30:32 来源：互联网 编辑：佚名

足球经理2022经纪人是游戏中比较麻烦的设定，经常会消耗玩家不少资金，动不动就要加薪，那么足球经理2022经纪人怎么应对？一起来看看吧。

足球经理2022经纪人应对方法

要看和经纪人的关系，非常尊敬花钱最少，厌恶花钱特别多，谈判谈成功会增加喜欢的程度，谈崩会减少。

所以可以多签他旗下的球员增进关系。最好是便宜的青年球员，不会索要上场时间。

如果关系好还要高价那是球员确实值那么多钱，如果最近状态特别好评分就会很高，要的薪水就很多。

球员最近状态好的时候，一场比赛踢完经纪人就可能找你加薪，这时候有请求解雇经纪人的选项，球员和你关系好就会听你的。

但是本质上是球员想加薪，状态好=表现好，所以需要更好的合同，除非他的表现渐渐平庸。所以解雇经纪人也不是乱解雇的，和你关系不好的经纪人可以解雇，关系好的还是从了吧。

不想卖的人谈合同的时候出售比拉满，忠诚奖金经纪人费都尽量拉高，这样周薪能压非常多(最多能压一半)，反正玩到后期是转会费不会太缺，这样至少不会把这个队薪资搞崩。