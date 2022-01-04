足球经理2022球员怎么选 哪些球员好用

2022-01-04 09:25:13 来源：互联网 编辑：佚名

足球经理2022游戏中球员有很多，好的球员价格很贵，但是各方面属性都非常不错，那么足球经理2022选什么球员好？一起来看看吧。

足球经理2022球员推荐

巴西国际的阿尔贝托，现实里和阿森纳传出绯闻。价格1000w左右，应该是150固潜，在我这轮换了一年多第三年冬窗阿森纳3700w买走了，很不错的一个前锋。

辛辛纳达的布伦纳，这个其实上一代就很火，但今年去了美职联没怎么看人推荐，也就放这了，也是第一赛季结束1000多能买，即战力潜力都不错的前锋。

葡超辛达卡拉的技术型球员林肯，可以踢伪边锋和左边锋，应该是150固潜，第一赛季冬窗1000多万买的，现在第三赛季一直有球队4000多万报价，即战力潜力都很不错。

苏超流浪者的肯特，这个是右边锋昂色，第一赛季结束大概可以2000多万买，评分基本都是7.5以上，这个价格就能买到毕业右边锋，闭眼买就完了。

维尼休斯，又称小基米希，右后卫中场都能踢，上一代就很猛，这一代被小削，但还是好用，帕尔梅拉斯四天鹅之一。

伯恩茅斯的凯利，第一赛季冬窗1000多万可以买，英格兰户口本中卫，好像是153固潜，涨的比较慢，不错的轮换中后卫，也能赚一笔。