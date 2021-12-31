真三国无双8帝国金色称号怎么获得 金色武器怎么刷

2021-12-31 09:28:20 来源：互联网 编辑：佚名

真三国无双8游戏中有图鉴系统，玩家获得的武器道具、玉器宝玉等都能在里面看到，不少玩家一周目通关想把金色称号和武器都刷齐，下面就为大家分享真三国无双8帝国二周目刷装备道具的方法。

真三国无双8帝国刷金装备方法

1.通关后可以存档继续打最后一战，不断刷子女和玉器，宝玉，秘计，修罗20多级就可以出金色武器了，普通难度60级也难出。

2.困难或以上难度黄金宝玉出率高，至于会出什么就看脸了。

不过珠子除了数值之外，属性的加成很迷，毕竟你不知道敌方武将会是什么属性，所以个人一直挂毒属性。

3.如果在婚前有结拜好兄弟的话他们会露脸，比如我和周瑜结婚，然后小乔在场庆祝。

4.举事推荐北平，北方4个城，最后只需要守一个就行，然后可以安心搞称号，再开战。

5.金色称号看声望熟练度，其中2个满10级，称号有加声望经验倍率，前期收钱和粮，2级拿蓝色，5级拿紫色，再混混就金色了。

6.后期剩一个敌对大势力的时候，尽量同盟，然后让他手下独立，一直搞到他就一个城，然后开始挖他的人，一直到自己永远都是优势的情况(对方武将少于6个)，这个时候可以不断刷玉了，通关可以存档，然后继续读档再打，如果自己级别低，就继续回合。

7.武器是宝玉器决定的，除了声望和称号，等级，其他都继承。