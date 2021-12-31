翼星求生前哨站矿洞在哪里 前哨战矿洞有几个

2021-12-31 09:12:57 来源：互联网 编辑：佚名

翼星求生游戏中地图很大，玩家能探索的地方不少，在前哨战地图中也有几个矿洞可以探索，那么翼星求生前哨战矿洞有哪些？一起来看看吧。

翼星求生前哨站矿洞分布位置

去前哨的建议

建议练到20等之后会有比较多道具玩.可以去探勘地图吃烤玉米.烤鱼.浆果后掘石或砍木练等

前哨地图矿区

建议要采的矿洞设置熔炉会比较便利，只有4有大空间建立据点。

下面几个被岩石遮挡，都是类似的小矿洞。

回太空站再登陆可重制多数资源。

找个经验加成高的任务在登录舱附近掘石或砍木，朋友来时回太空站就好了，反正任务失败没惩罚，危险的话冲上登陆仓就好。