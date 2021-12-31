真三国无双8帝国名声倾向有什么用 名声倾向是什么意思

2021-12-31 09:07:42 来源：互联网 编辑：佚名

真三国无双8帝国名声倾向是游戏中各武将的偏好数值，每个武将的名声倾向都不同，那么真三国无双8帝国名声倾向是什么？一起来看看吧。

真三国无双8帝国名声倾向作用介绍

本文中介绍的名声倾向是指各无双武将对玩家操作武将的某一项名声的喜好。若玩家操控武将的某一项名声等级比较高，那么在散步中与倾向该项名声的武将进行【交流】时，所提升的友好度也会增加，同时例如【劝诱/起用】的成功概率也会提升。

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