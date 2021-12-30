真三国无双8帝国据点城门怎么破 据点怎么占领

真三国无双8帝国游戏中占领据点需要先将城门攻破，之后再进入据点击败敌方士兵和武将，那么真三国无双8帝国怎么攻破城门？一起来看看吧。
攻门有三种方式：
1.冲车直接破门。
2.投石击破对方所有城墙据点后使用勾绳进城从城内开门。
3.通过井栏进城从城内开门。
本作的井栏作用其实类似云梯，投石的作用比较接近井栏。
ai守城方即使兵力归零也不会进入决战状态，必须首先开门。
我方兵力归零的场合，会提示“我军濒临溃败”，我方的复活失效，我方总大将或玩家的操作武将被击破则战斗结束。
据点占领
这作占据点的基本规则是清掉据点一定数量的兵占领，大概在120-170之间，一个据点兵长算5个击杀数。
据点只有几十个人，当你打完一波之后，会刷出一波新的，一直到你占掉这个据点为止。
据点击败武将减20兵力，打投石车据点可以拆对面投石车，拆一个好像算30兵力。
如果对面有武将在据点附近，对面的武将会参与据点防御，这时候即使已经达成目标击破数也要击杀防御武将才能占领据点，这期间据点的兵仍然在不断刷新，但无论你再击杀多少也不会占领据点。
此外，兵力归零并不意味着不会再继续刷兵，而是意味着进入“决战”状态，势力武将的复活失效。只有在“决战”状态下击杀对方总大将才算胜利，否则对方总大将也可以复活。
守城方夺下对方的城外据点也可进入“决战”状态。
攻城方开门即可进入“决战”状态。
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