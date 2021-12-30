真三国无双8帝国武将友好度怎么刷 怎么招募武将

2021-12-30 09:50:14 来源：互联网 编辑：佚名

真三国无双8帝国武将的友好度是游戏中重要的数值，数值高了能够和武将结义，那么真三国无双8帝国友好度怎么提升？一起来看看吧。

真三国无双8帝国武将友好度提升方法

刷武将友好度的方法：

在评定回合的时候采纳意见、一同战斗、一同执行内政、散步交流都是常用的方法。其中，一同战斗是目前最简单，也能很快刷到S级的。

在达到S级友好度以后，同性武将可以结义，不过最多可以和三个武将结义。

异性武将就可以结婚了，需要注意的是无论是结义还是结婚，在这之后都无法解除关系。

结义，结婚的好处是，雇佣费全免。

武将招募有三种方法：

1.战斗中击败将其俘虏，战后对话招募，这主要看概率。

2.散步中和在野武将对话刷友好度，一般刷到C级就大概率招募。

3.贿赂、挖角其他阵营的武将。