严阵以待S评分怎么获得 怎么提升任务评分

2021-12-30 09:26:11 来源：互联网 编辑：佚名

严阵以待游戏中每当玩家执行完一次任务之后，系统都会感觉玩家的表现做一个评分，评分最高是S，那么严阵以待怎么提升任务评分？一起来看看吧。

严阵以待S评分获取方法

玩家需要对控制的平民和情报或者任务目标完成情况进行报告、对在任务中造成的任何伤亡进行报告，这时就会有加分项。

报告进展和控制平民加的分特别，可是击毙威胁却没有几分。

受到威胁了可以反击但不推崇主动杀戮，能潜行不出现任何伤亡下完成任务才是最棒的。

在强行破门+闪光弹的作用下，武装威胁是有几率缴械投降的，但偷偷摸摸开门或者踹门可能会引发抵抗。

平民被击杀报告出去后会扣10多倍的分数，惩罚力度非常大。