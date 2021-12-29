GTFO绊雷怎么使用 绊雷怎么引爆

2021-12-29 09:28:01 来源：互联网 编辑：佚名

GTFO绊雷是一种重要的战术道具，在游戏中打防守的时候经常用到，没有引爆的拌雷还能回收，那么GTFO绊雷怎么布置？一起来看看吧。

GTFO绊雷布置方法

进图5，打包给2，满载12

放在墙上或者地板上发射激光，敌人被激光照到时绊雷爆炸，对3米宽、15米长的一个柱状范围内，造成50点范围伤害，从3米开始伤害逐渐衰减到15米外完全消失。

虽然玩家路过红色激光不会引爆绊雷，但是靠近伤害范围还是会被炸到，玩家也可以用枪射击主动引爆绊雷。

最重要的是可随时收回布置的绊雷，非常灵活。